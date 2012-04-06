Шойгу предлагает перенести столицу России в Сибирь

Столицу России нужно перенести из Москвы в Сибирь, заявил новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу. Глава МЧС России сам родом из Тувы. Шойгу неоднократно говорил о необходимости развития этого региона.

"Вообще по-хорошему многие об этом говорят, я, наверно, один из них", - сказал Шойгу. "Я считаю, что столицу надо переносить куда-то дальше, в Сибирь. Ну, мне так кажется", - заявил глава Подмосковья в эфире «Русской службы новостей». Напомним, в феврале 2011 года депутат нижней палаты парламента Виктор Зубарев предложил объявить столицей страны Красноярск.