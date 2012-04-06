Шойгу не собирается полностью обновлять команду Громова

Новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу считает, что команду его предшественника Бориса Громова обновлять полностью не нужно. По его мнению, "команда формировалась не один день, многие делали свое дело добросовестно".

"Новый человек имеет право собрать свою команду", - отметил Шойгу. "Он, конечно, будет смотреть на тех, кто работает. На новые освободившиеся места надо смотреть внимательно, объявляя конкурс на замещение вакансии", - заявил новый губернатор в эфире «Русской службы новостей». По словам Шойгу, у него уже установились дружеские отношения с мэром Москвы Сергеем Собяниным.