Восемь человек задержаны у Госдумы

Полиция задержала восемь человек, пытавшихся провести несанкционированное мероприятие у здания Госдумы на Охотном ряду. В отделе полиции составляются протоколы об административном нарушении.



"Несколько человек сегодня утром попытались провести около Госдумы несанкционированную акцию. Сотрудники полиции предупредили пикетчиков о неправомерность их действий, однако граждане не разошлись, после чего были задержаны", - сообщили в правоохранительных органах столицы.



Ранее "АН" писали: Охрана усилена по периметру здания Государственной Думы, автобусы с сотрудниками полиции стоят со стороны Охотного ряда и Тверской улицы.