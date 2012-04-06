Москва считает приговор Виктору Буту неприемлемым и будет добиваться его возвращения на Родину. Россия намерена использовать для этого имеющийся международно-правовой инструментарий.



Об этом заявил сегодня Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, комментируя решение Федерального суда Южного округа Нью-Йорка приговорить россиянина Виктора Бута к 25 годам лишения свободы.

"Считаем вынесенный американским судом приговор Виктору Буту в виде 25 лет лишения свободы категорически неприемлемым, предвзятым и необъективным, - подчеркнул Долгов.

"Внимательно наблюдали за ходом следствия и можем с уверенностью сказать, что по отношению к Буту применялись противоправные методы физического и психологического давления, целенаправленно нагнетался негативный фон, - продолжил дипломат. - Не говоря уже о том, что гражданин России был фактически похищен на территории третьей страны и экстрадирован в США", - отметил он.

"Вся ситуация с Виктором Бутом подтверждает наличие серьезных проблем в американской судебной системе, избирательность и пристрастность, с которыми суд подходит к рассмотрению дел, - указал дипломат. - Тому, к сожалению, есть немало примеров".



Защита россиянина Виктора Бута не планирует добиваться его перевода в Россию и рассчитывает на пересмотр приговора в США. Об этом заявил его адвокат Виктор Буробин, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы не ставим вопрос о переводе /для отбытия наказания в Россию/", - подчеркнул он.

При этом, отметил защитник, шансы на победу есть. "25 лет тюрьмы - срок, конечно, большой, но в данном случае - минимальный. Судья могла дать и пожизненный срок. Если бы не вердикт присяжных, которым она ограничена, то, может, и сейчас уже был бы оправдательный приговор", - считает Буробин.



Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор российскому предпринимателю Виктору Буту, признанному в ноябре 2011 года виновным в сговоре с целью продажи оружия группировке Революционные вооруженные силы Колумбии /РВСК/, которую США считают террористической.



