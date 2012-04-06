В Москве усилена охрана Госдумы, ждут недовольных жилищной политикой

Охрана усилена по периметру здания Государственной Думы, автобусы с сотрудниками полиции стоят со стороны Охотного ряда и Тверской улицы. Еще один полицейский автобус стоит со стороны Манежной площади.

Улицы и подходы к зданию Госдумы не перекрывают.

По словам одного из сотрудников полиции, который совершает обход вокруг здания, усиление охраны связано с возможными предстоящими одиночными пикетами оппозиции, которая планирует провести акции с требованием сохранить обязательство по капитальному ремонту жилых домов за государством, сообщает РИА Новости.

В пятницу в Госдуме пройдут парламентские слушания "Создание системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов: новые подходы, законодательные предложения", которые проводит думский комитет по жилищной политике и ЖКХ.









