Собянин поздравил Шойгу с назначением на пост губернатора Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что с приходом Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья "сотрудничество двух крупнейших субъектов Российской Федерации получит мощный импульс к развитию".

Собянин поздравил Сергея Шойгу с назначением на пост губернатора Подмосковья. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: "Пользуясь случаем, хочу подтвердить готовность правительства Москвы расширять наше взаимодействие в решении транспортных, инфраструктурных, социальных и других важнейших проблем столичного региона".