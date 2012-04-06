Отряд кораблей Тихоокеанского флота посетит Вьетнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с большим противолодочным кораблем (БПК) "Адмирал Трибуц» сегодня зайдет с дружественным визитом во вьетнамский порт Хошимин.



Отряд возвращается с антипиратской миссии в Аденском заливе во Владивосток.

"В составе отряда, кроме БПК, танкер "Печенга" и морской буксир "МБ-37". На борту кораблей - отряды морской пехоты", - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа во Владивостоке Роман Мартов.

В рамках шестидневного визита в Социалистическую республику Вьетнам моряки отдохнут , встретятся с представителями городских властей, дипломатического корпуса России, командования вьетнамской Народной Армии, а также сыграют с вьетнамскими коллегами в волейбол, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, российские моряки посетят соседнюю с Хошимином провинцию Биньцыонг, где отдадут почести погибшим русским морякам с крейсера "Диана".



Седьмой по счету отряд кораблей ТОФ, который успешно выполнил задачи по защите торговых судов от пиратских нападений в Аденском заливе, в конце апреля вернется в Владивосток. "Адмирал Трибуц" выполнял задачи в районе Африканского рога уже дважды - первый раз экипаж этого корабля нес вахту у берегов Африки в 2009 году.



