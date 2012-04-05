Проявление неуважения в действиях "Росавиации", запретившей белорусской стороне с 13 апреля выполнять полеты во все регионы России, усмотрел в четверг генеральный директор белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" Николай Гусаров.

"Это неуважение, я считаю, к белорусской стороне как к партнерам со стороны российских авиационных властей и совершенное непонимание и неучет интересов пассажиров, которые должны летать на рейсах как белорусских, так и российских авиакомпаний", - заявил Гусаров в комментарии государственному белорусскому телеканалу "Беларусь-1" в четверг, передает Интерфакс.

Он выразил "полное недоумение" в связи с этими действиями "Росавиации".

"Мы будем думать, как нам поступать с нашими пассажирами, которые уже приобрели билеты. Потому что сегодня мы ощущаем в действиях российской стороны недружественность, и эти шаги просто не укладываются у меня в голове как у генерального директора авиакомпании", - сказал Гусаров.

"АН" писали, что в четверг Минтранс РФ заявил, что Россия и Белоруссия 9 апреля возобновят переговоры по проблеме авиасообщения между двумя странами. Ранее 5 апреля Белоруссия направила авиационным властям России информацию о своем намерении с 13 апреля в одностороннем порядке сократить число рейсов российских авиакомпаний из Москвы в Минск.

Напомним, авиасообщение между Москвой и Минском было прервано утром 26 марта, так как стороны не смогли договориться о количестве рейсов. Российские авиавласти отозвали разрешение у белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение полетов в Москву. В ответ Белоруссия отозвала разрешение на полеты в Минск у всех российских перевозчиков. Росавиация тут же заявила, что снятие всех ограничений в воздушном сообщении между Российской Федерацией и Республикой Беларусь позволит значительно снизить стоимость авиабилетов для пассажиров.

Чуть позже в понедельник стороны договорились снять запрет на авиасообщение между Минском и Москвой до четверга, 29 марта до переговоров российских и белорусских авиавластей.

После переговоров было решено - разрешить авиакомпаниям России и Белорусси полеты между странами до 10 мая.