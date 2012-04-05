Практически все материалы, связанные с расследованием так называемого "катынского дела" - о расстреле польских офицеров в СССР, за исключением секретных, уже переданы властям Польши, заявил в четверг главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский.

"На сегодняшний день все, что можно было передать, практически мы уже передали. За исключением, конечно, той части материалов, которая представляет государственную тайну", - сказал Фридинский в беседе с журналистами в четверг в Москве. Он уточнил при этом, что речь идет о секретных материалах, в частности, касающихся агентурных данных.

"Я не думаю, что такие данные мы должны кому-то передавать", - отметил руководитель ГВП, передает Интерфакс.

Отметим, что в "катынском деле" всего 183 тома, из которых около сотни содержат сведения, составляющие гостайну, а 87 были переданы Польше ранее.

"АН" писали, что в феврале этого года в суде Москвы приняли иск Евгения Джугашвили к начальнику Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России генерал-лейтенанту Василию Христофорову об опровержении информации о причастности Сталина к расстрелу польских офицеров в Катыни.

"Катынское дело" ‑ массовое уничтожение тысяч польских военнопленных на территории СССР во время второй мировой войны. Название произошло от небольшого поселка Катынь в 14 км к западу от Смоленска, вблизи которого впервые были обнаружены массовые захоронения военнопленных, в расстреле которых разные эксперты обвиняли то нацистов, то НКВД.

"Катынское дело" долгие годы осложняло отношения между Россией и Польшей. 4 июня 1995 года в Катынском бору, на месте расстрелов польских офицеров был установлен памятный знак. В этом же месяце Главной военпрокуратуре СССР (а потом ‑ РФ) было поручено расследование, которое велось одновременно с польским. Белоруссия и Украина предоставили российской стороне свои данные, которые были использованы при подведении итогов расследования. 13 июля 1994 года руководитель следственной группы ГВП Яблоков вынес постановление о прекращении уголовного дела на основании пункта 8 статьи 5 УПК РСФСР (за смертью виновных). Однако Главная военрокуратура и Генпрокуратура РФ через три дня отменили постановление Яблокова, а дальнейшее расследование поручили другому прокурору. В рамках расследования были установлены и допрошены более 900 свидетелей, проведены более 18 экспертиз, в ходе которых исследованы тысячи объектов. Эксгумировано более 200 тел. В процессе следствия были допрошенывсе те люди, которые работали тогда в госорганах. О результатах расследования был уведомлен директор Института национальной памяти ‑ замгенпрокурора Польши доктор Леон Керес. Главная военпрокуратура РФ сообщила, что в ходе расследования "катынского дела" было установлено точное количество лиц, которые содержались в лагерях, "и в отношении которых принимались решения" ‑ 14 540 человек. Из них более 10 тысяч 700 человек содержались в лагерях на территории РСФСР, а 3 800 человек ‑ на Украине. Установлена гибель 1 803 человек (из числа содержавшихся в лагерях), личности 22 человек идентифицированы. 21 сентября 2004 года ГВП РФ снова, теперь уже окончательно, прекратила уголовное дело № 159. Постановление о прекращении уголовного дела в отношении виновных лиц носит секретный характер, так как дело содержит много материалов, составляющих гостайну. Результаты работы ГВП, закрывшей "катынское дело", Варшаву разочаровали. В марте 2005 года Сейм Польши потребовал от России признать геноцидом массовые расстрелы польских граждан в Катынском лесу в 1940 году. Главный военный прокурор России Александр Савенков заявил, что расследование в отношении тех лиц, которые были признаны виновными, прекращено в связи с их смертью. Он тогда же отметил, что "никаких оснований для того, чтобы говорить по так называемому катынскому делу о геноциде, нет". После этого, родственники погибших при поддержке общества "Мемориал" включились в борьбу за признание расстрелянных жертвами политических репрессий. Но ГВП РФ отказалась в 2006 году рассматривать их заявление: главная военпрокуратура репрессий в этом деле не усмотрела. В 2007 году Хамовничий суд Москвы подтвердил законность отказа в реабилитации. Тогда в 2008 году родственники жертв Катыни подали жалобу в Хамовнический суд Москвы на необоснованное, с их точки зрения, прекращение расследования. Главная военнпрокуратура РФ, писали "АРУ", отказалась предоставить Хамовническому суду материалы этого дела, сославшись на гостайну. Суд в рассмотрении жалобы отказал, аргументируя это тем, что районным судам такого рода дела неподведомственны. Мосгорсуд суд признал это решение законным. В апреле 2008 года Росархив по указанию президента РФ Дмитрия Медведева впервые разместил на своем сайте электронные образцы подлинников документов о расстрелянных поляках. 8 мая этого же года РФ передала Польше 67 томов уголовного дела №159. 7 апреля 2010 года премьер России Владимир Путин и премьер Польши Дональд Туск посетили Катынь. На совместной пресс-конференции Путин высказал своё "личное мнение", что массовый расстрел польских офицеров под Катынью был местью Иосифа Сталина за поражение в советско-польской войне. 10 апреля самолет президента Польши разбился при подлете к аэропорту Смоленска. Лех Качиньский и еще 131 поляк погибли на территории России, когда летели на мемориальные мероприятия - почтить память польских офицеров, расстрелянных в Катынском лесу. В июне 2010 года главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский заявил, что оснований для возобновления расследования уголовного дела о расстреле польских военнопленных нет, также, как нет оснований для возбуждения нового уголовного дела.

20 томов документов "Катыского дела" были переданы Польше в сентябре 2010 года. Однако Институт национальной памяти Польши, занимающийся расследованием дела, счел, что 67 томов не дали новой важной информации. В связи с чем, как писали "АРУ", ещё

26 ноября 2010 года с трибуны Госдумы депутат российского парламента, член КПРФ Виктор Илюхин заявил, что многие документы о гибели поляков от рук НКВД, размещённые на сайте Росархива, являются необъективными или сфальсифицированными, доказательства чему у него имеются.

В ответ президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что это "несерьезно, это – провокация людей, которые хотели бы не замечать истории и природы сталинского режима".

И в этот же день, 26 ноября 2010 года Госдума России приняла заявление "О Катынской трагедии и её жертвах", в котором признает, что массовый расстрел польских граждан в Катыни был произведен согласно прямому указанию Сталина и других советских руководителей и является преступлением сталинского режима.

Собственно вот этим самым заявлением Госдумы пока всё и закончилось. Юридической силы оно не имеет. "Катынское дело" до суда так и не дошло.

