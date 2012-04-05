Анатолий Тихомиров стал полноправным начальником московского управления ФСИН

Начальником московского управления Федеральной службы исполнения наказаний назначен 43-летний Анатолий Тихомиров, сообщил в четверг официальный представитель УФСИН Сергей Цыганков.

Он отметил, что Тихомиров исполнял обязанности начальника УФСИН по Москве с сентября прошлого года, после перевода предыдущего руководителя Виктора Дежурова в ГУФСИН Нижегородской области, передает Интерфакс.

Тихомиров Анатолий Николаевич родился 6 сентября 1968 года в городе Ветлуга Горьковской области. В 1987 году окончил Ветлужский лесотехнический техникум Горьковской области.

После службы в армии до 1992 года работал слесарем филиала завода им. Ульянова в городе Ветлуга. С 1992 года мастер цеха исправительно-трудовой колонии № 10 в посёлке Черёмушки Варнавинского района Нижегородской области в качестве служащего. В 1993 году занимал должность начальника отряда ИТК № 10. Потом 2 года работал в той же колонии оперуполномоченным, еще год - старшим оперуполномоченным..

Потом в ведомстве происходили переименования и реструктуризация, а Тихомиров поднимался по ступенькам карьерной лестницы в черёмушкинской колонии, отучился во Владимирском юридическом институте Минюста России по специальности "Юриспруденция", и, в конце концов с апреля 2004 года по декабрь 2005 года служил её начальником.

В конце 2005 года его перевели в Москву: вплоть до февраля минувшего года Анатолий Тихомиров возглавлял Следственный изолятор № 5 УФСИН России по г. Москве на Выборгской ("Водник")

С 2011 года – заменачальника УФСИН России по г. Москве. С 2011 года – Врио начальника УФСИН России по г. Москве. За период службы неоднократно награждался ведомственными наградами.