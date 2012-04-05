В Москве в центральный офис ассоциации защиты прав избирателей "Голос" в четверг нагрянули с проверкой налоговые инспекторы, сообщила в четверг исполнительный директор организации Лилия Шибанова.

По ее словам, в организации проведение налоговой проверки связывают с правозащитной деятельностью ассоциации в ходе избирательной кампании, передает пресс-служба организации.

При этом Шибанова отметила, что бухгалтерия организации ведется очень аккуратно.

"Ассоциации "Голос" ведет наблюдения за выборами и составляет "Карту нарушений" в ходе голосования. В январе у "Голоса»"начались проблемы с арендой офиса. Арендодатель (ИД "Литературная газета") потребовал от ассоциации досрочно расторгнуть договор на аренду, который был заключен до августа 2012 года. В феврале сотрудникам "Голоса"пришлось переехать во временный офис", говорится в сообщении.

Между тем в пресс-службе ФНС России Интерфаксу заявили, что проверочные мероприятия никак не связаны с деятельностью организации и носят плановый характер. В ведомстве отметили, что организация осуществляет свою деятельность с 2006 года.

"С момента ее образования и по настоящее время в отношении данной организации не было проведено ни одной проверки", — отметил собеседник агентства.

"ФНС России на постоянной основе осуществляет контрольные мероприятия по проведению проверок юридических лиц. Охват налоговыми проверками составляет 0,8% от общего числа налогоплательщиков в год. Для сравнения в Евросоюзе этот показатель в среднем составляет 3,5%", — заявил представитель налоговой службы.