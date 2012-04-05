Почему солдаты мерзли зимой? Прокуратура объяснила

Главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский объяснил в четверг, почему солдаты российской армии мерзли зимой - была нарушена технология изготовления военной формы.

По словам Сергея Фридинского, недостатки военного обмундирования, ставшие одной из причин массовых заболеваний солдат в холодное время года, связаны не с упущениями разработчиков формы, а с нарушением технологии ее изготовления и неправильного ношения. "Технология изготовления зимней формы отличалась от того, что первоначально было задумано. Утеплитель был заменен на более дешевый, правила ношения формы не соблюдались", - сказал он.

Также главный военный прокурор пояснил, что когда разрабатывалась новая форма, традиционное ношение ремня поверх бушлата было не предусмотрено. Система движения воздуха между слоями ткани организована таким образом, что если бушлат перетянуть ремнем, то движение теплого воздуха прекращается. Он добавил, что "ремень нужно носить под бушлатом, так как от этого зависит, сколько бушлат держит тепло. Мы добились того, что тыл разработал и направил в войска методические рекомендации по ношению новой военной формы", - цитирует Фридинского РИА Новости.

Напомним, министр обороны России Анатолий Сердюков заявил ранее, что новая зимняя военная форма полностью устраивает военное ведомство, форма была испытана в самых жестких условиях армейским спецназом (45-й полк ГРУ), а затем и прошла утверждение.