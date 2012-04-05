Россия и Белоруссия вновь возобновят переговоры по авиаперелетам

Россия и Белоруссия 9 апреля вновь возобновят переговоры по проблеме авиасообщения между двумя странами. Об этом в четверг сообщили в Минтрансе РФ.

Сегодня в ходе телефонного разговора министра транспорта России Игоря Левитина с вице-премьером Белоруссии Анатолием Калининым была достигнута такая договоренность.

Кроме того, Минтранс России направил национальной авиакомпании "Белавиа" телеграмму, в которой уведомил о запрете с 13 апреля 2012 года выполнять рейсы в российские города, за исключением Москвы. И сегодня же заместитель генерального директора "Белавиа" Игорь Чергинец сказал: "Минтранс России проинформировал нас, что с 13 апреля "Белавиа" должна прекратить выполнение рейсов во все города России, кроме Москвы".

Напомним, ранее Белоруссия направила авиационным властям России информацию о своем намерении с 13 апреля в одностороннем порядке сократить число рейсов российских авиакомпаний из Москвы в Минск.