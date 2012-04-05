В России космического туризма не будет

Космического туризма в России в ближайшее время не будет. Космический туризм - это частный бизнес, и он не должен создаваться за государственные деньги, заявил глава Федерального космического агентства Владимир Поповкин.

"Если кто-то будет готов купить корабль "Союз-ТМА" вместе с ракетой-носителем, оплатить все услуги и посалить туда туристов, мы можем оказать содействие", - сказал глава Роскосмоса, передает РБК. По словам Поповкина, в настоящее время у агентства очень плотный график полетов к Международной космической станции. Для Роскосмоса не актуально исключать космонавтов, которые должны провести определенный объем работ на станции, ради туристов и 30 млн долларов.