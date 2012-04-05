Для пассажиров Москвы и Подмосковья создадут единый проездной

Правительства Москвы и Подмосковья договорились создать для пассажиров автобусов и маршруток двух регионов единый проездной билет. Министр транспорта подмосковного правительства Петр Кацыв считает, что технически ввести такую систему можно достаточно быстро.

Однако министр считает, что придется серьезно вложиться в разработку алгоритмов взаиморасчета компаний, а кроме того, для взаиморасчета необходимо создать единый расчетный центр, сообщает mosreg.ru.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил в марте, что уже в этом году столичное правительство намерено ввести единый проездной билет на автобусы, благодаря которому москвичам не придется платить несколько раз, пересаживаясь с одного маршрута на другой.