Шойгу пообещал выровнять уровень жизни Подмосковья с Москвой

Сергей Шойгу, которого в четверг Мосгордума единогласно утвердила на пост губернатора Московской области, заявил, что одним из приоритетов его работы на новом месте будет выравнивание уровня жизни жителей Подмосковья с москвичами.

По словам Сергея Шойгу, приоритетов в его новой работе "много и разных", он начнет свою работу со знакомства с регионом, его проблемами и людьми, которые занимались их решением.

Он также отметил, что в планах его работы есть и такой пункт - создание Московской агломерации. А со временем он намерен выровнять уровень жизни в Москве и Московской области - "и по соцпакету, и по уровню зарплаты, и по бюджетной обеспеченности, и по многим другим вещам", - цитирует Шойгу Интерфакс.