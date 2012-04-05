Торговые точки в московской подземке будут проверять каждый квартал

В московском метрополитене будут проводиться ежеквартальные проверки торговых точек. Комиссионные осмотры объектов торговли и услуг будут проводиться для повышения безопасности и улучшения качества обслуживания пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба подземки. "При проведении осмотра комиссия, состоящая из представителей различных служб метрополитена, проверит санитарное состояние объектов, наличие всех необходимых для ведения коммерческой деятельности документов и разрешений, соблюдение правил пользования метрополитеном и правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении. В тексте отмечается, что в случае выявления любых нарушений "организация, осуществляющая коммерческую деятельность на территории метрополитена, будет обязана в короткий срок устранить их и выплатить штраф".