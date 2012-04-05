Фридинский: Военную полицию создадут в два этапа

Главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский сообщил, что военная полиция в России будет создаваться в два этапа: на первом этапе прйдет объединение нескольких служб Минобороны, а на втором - новой структуре передадут функции дознания.

Сергей Фридинский рассказал: "У нас пока это подается в таком виде: на сегодняшний день объединяется комендантская служба и служба ВАИ (Военная автоинспекция), плюс часть гарнизонной службы. Вот что будет представлять собой военная полиция на начальном этапе. Дальше предполагается передать им функцию органов дознания, которую сегодня выполняют командиры частей и дознаватели".

Главный военный прокурор подчеркнул, что передача функции дознания в органы военной полиции стало правильным решением, ведь в этом случае командиры не будут отвлекаться от выполнения своих прямых обязанностей. Однако военная полиция не является панацеей от преступлений. "Ни в одной стране, где создали военную полицию, не удалось покончить с преступностью. В Англии, по-моему, 10 тысяч преступлений расследуется военной полицией, и 3 или 4 тысячи всего - органами прокуратуры", - цитирует Фридинского РИА Новости.

Готовить кадры для органов российской военной полиции, скорее всего, будет Военный университет министерства обороны в Москве, добавил главный военный прокурор.