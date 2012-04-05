В Молдавии русскоязычную рекламу объявили вне закона

В Молдавии запретили рекламу на русском языке. Реклама на русском языке объявлена вне закона, за нарушении этой нормы производители рекламной продукции должны будут заплатить штраф в размере до 10 88 тысяч рублей.

В четверг парламент Молдавии одобрил соответствующий законопроект в окончательном чтении. Физические лица, представляющие, производящие или распространяющие рекламу исключительно на русском языке, согласно документу, будут облагаться штрафом в размере до 3 тыс. леев, а юридические лица – до 10 тыс. леев. Об этом сообщают «Бессарабские новости». Новые положения закона, считают парламентарии, направлены на защиту национального языкового наследия.