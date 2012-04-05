Большинство россиян считают, что Путину нужно изменить состав Правительства

Владимиру Путину следует произвести изменения в нынешнем составе кабинета министров после вступления в должность президента. Так считают 775 россиян, отмечает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМ, 40% опрошенных считают, что необходимо произвести небольшие кадровые изменения. При этом 37% поддерживают радикальное обновление состава Правительства. За сохранение состава кабинета министров выступили лишь 10% респондентов, еще 12% не смогли дать определенный ответ на поставленный вопрос.