МГУ: Вуз не будет отчислять студентов и требовать с них повторной оплаты

Светлана Решетникова, сотрудник пресс-службы МГУ, заявила в четверг, что Вуз не будет отчислять студентов, оплативших обучение через обанкротившийся МИ-банк и не будет требовать с них повторной оплаты. Она заверила, что по этому вопросу администрация МГУ не предпринимает никаких мер.

Напомним, ранее председатель Российского студенческого союза Артем Хромов заявил, что тысячи учащихся могут быть отчислены из МГУ из-за банкротства Международного инвестиционного банка (МИ-банк), через который они оплатили свое обучение в Вузе.