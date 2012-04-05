Премьер-министр России Владимир Путин в четверг сообщил на заседании президиума правительства, что Казахстан и Белоруссия поддержали предложение России - ввести утилизационный сбор на автомобили, импортируемые на территорию Таможенного союза.

Российский премьер сказал: "Я сегодня переговорил с руководством обеих стран, с президентами и с председателями правительств. Наши коллеги согласны с этим решением. Я бы просил Минэкономразвития вступить в контакт на уровне министерств и довести это решение до практической реализации в рамках процедур ЕЭП".

Напомним, накануне Владимир Путин на совещании по проблемам автопрома поручил правительству проработать вопрос о введении утилизационного сбора как с иностранных, так и с российских автопроизводителей. Как пояснил премьер, планируется, что иностранные производители, импортирующие автомобили в РФ, будут платить сбор "живыми" деньгами, а российские и работающие в России - предоставлять соответствующие гарантии утилизации.