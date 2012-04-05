Минобороны РФ назвало вымыслом просьбу Сердюкова

В пресс-службе Министерства обороны РФ в четверг заявили, что глава российского военного ведомства Анатолий Сердюков не обращался к высшему руководству страны с просьбой не переназначать его на должность. Эта информация является вымыслом.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что решение о переназначении или замене министра обороны и его заместителей является исключительной прерогативой Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны - президента России.