«Русские – первобытные люди: они трахают баб»

Певица Мадонна назвала петербургский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних «бредовым зверством» и пообещала поддержать гей-сообщество России во время своего шоу в Северной столице. В связи с этим, протодиакон Андрей Кураев предложил сорвать концерт Мадонны в Петербурге, сообщив анонимно по телефону о заложенной бомбе. Специально для «АН» на вопрос «Подпадают ли слова Кураева под понятие «экстремизм и призыв к противоправным действиям»?» отвечают…

Александр Проханов, писатель:

«Многие руководители телеканалов…»

- Еще как подпадает! И вообще господина Кураева нужно раздеть догола, полить дегтем, вывалять в перьях и послать на концерт Мадонны, чтобы они вместе и выступили. Тогда гей-сообщество России будет аплодировать и окончательно завладеет всеми СМИ, а его лобби усилит свое присутствие в правительстве и других органах власти. И я не сомневаюсь, что, в конце концов, и наш президент тоже будет гомосексуалистом – как это случилось в Германии и других странах. Мы очень отстали от мира: русские – это первобытные люди, потому что они трахают баб. А весь мир уже давно трахает друг друга! Поэтому мне кажется, что господин Кураев в своих представлениях об аномалии демонстрирует удивительный архаизм. По-моему, нужно переписать все священные тексты и возвести в величайшее достоинство то, что там называется содомистским грехом, а в центре Москвы нужно поставить храм мирового содомизма. Думаю, что многие руководители телеканалов будут служить там свои содомистские мессы, а многие референты наших нынешних президентов будут стоять там с зажженными свечками фитилями вниз...

Эдуард Лимонов, председатель партии «Другая Россия»:

«Ну, сказал - и сказал…»

- Я не милиционер и ни на кого не стучу, даже на протодиакона Кураева. Это мой принцип – недаром я сидел в тюрьме и недаром воспитывался в рабочем поселке. Кураев, мягко говоря, очень нестандартный человек, и что тут можно от него требовать? Ну, сказал - и сказал…

Сергей Попов, первый зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций («фракция «Единая Россия»):

«Кураев не подставился»

- Кураев сказал это не от самого себя, а опосредованно, поэтому «призыв к противоправным действиям» ему никак «не пришьешь». Он здесь не подставился, и это не выглядит как его позиция.

Глеб Якунин, священник:

«Они сами страдают «голубизной»

- Это какие-то провокационные разговоры со стороны Московской Патриархии. Вся беда в том, что наше монашество и даже клир сами страдают «голубизной». Тот, кто находится внутри церкви, хорошо знает об этом, и это просто их лицемерие. Христос сказал: сначала вынь бревно из своего глаза, а потом ищи сучки в других глазах. В советское время за гомосексуализм сажали, правда, только мужчин, но ведь это не решало проблему. Так что не надо Московской Патриархии так агрессивно воевать против гомосексуализма.

Лев Пономарев, исполнительный директор общероссийского движения «За права человека»:

«Это провокатор!»

- Кураев - это провокатор, это же очевидно! И он должен получить по закону, что за это и полагается.

Генри Резник, президент Адвокатской палаты Москвы, член Общественной палаты РФ, заслуженный юрист РФ:

«Он большой шутник»

- Кураев – очень просвещенный и остроумный человек. И, конечно, он большой шутник. Я думаю, что он просто стебался.

Роман Виктюк, народный артист России, народный артист Украины:

«Это кошмар!»

- Это кошмар! А ведь Кураев – это священник, церковь… По-моему, все, кто так яростно выступает против геев, просто больные люди! Любой нормальный человек, да вся страна после этого прикрепит себе бумажку, что является геем! Это не только уничтожение прав, это вообще идиотизм! Как такое может быть в ХХI веке? Пока, отстань от меня…