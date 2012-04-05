В Астрахани участники голодовки не захотели встречаться с дипломатом США(ВИДЕО)

Участники голодовки в Астрахани, не согласные с результатами прошедших выборов мэра города, решили не встречаться с советником американского посольства в Москве господином Патриком Хорном.



Об этом сообщил лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия", потерпевший поражение на выборах главы города, Олег Шеин, выступая на расширенном заседании совета палаты депутатов партии "Справедливая Россия".

"Вчера нам звонили, как выражается Владимир Путин, зарубежные партнеры из американского посольства и предложили 10 апреля встретиться с советником американского посольства в Москве господином Патриком Хорном. Мы посоветовались и сказали, что нам дружеская поддержка от людей, которые терроризируют Ливию и другие страны мира, не нужна", - сказал О. Шеин.



Он сообщил, что сегодня - 21 день голодовки, в которой принимают участие 22 человека. 8 человек уже попали в больницу с диагнозом "истощение". О. Шеин подчеркнул, что участники голодовки настроены на бессрочную акцию и рассчитывают на поддержку со стороны "всех людей, для кого ценна демократия". На 7 апреля запланирован автопробег в поддержку участников акции, Шеин попросил депутатов Госдумы принять в ней участие, чтобы помочь в разрешении возможных конфликтных ситуаций с сотрудниками полиции, сообщает РБК.

"Лига избирателей" озабочена состоянием здоровья участников голодовки в Астрахани, которые требуют отмены результатов выборов мэра.

Сегодня к протестующим приедет делегация организации во главе с врачом Елизаветой Глинка. Она отмечает: голодовка, продолжающаяся с 16 марта, катастрофически сказывается на здоровье людей.

В "Лиге избирателей" отмечают: акция может закончиться трагедией "при том равнодушии, которое в этой ситуации демонстрирует ЦИК и руководители всех уровней".



