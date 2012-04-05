Футбол является битвой интеллектов, уверены ученые

Футболисты способны справляться с решением проблем лучше, чем обычные люди. Лишь два процента женщин и мужчин обладают достаточным талантом, чтобы соревноваться в этом виде спорта среди первых команд мира.



Об этом свидетельствуют результаты исследования медиков Каролинского института Стокгольма.

Как выяснили шведские ученые, игра с мячом - не только мускулы и тренировки , но и в равной степени борьба способностей мозга: умением принимать решения, дарованием и креативностью.

В течение двух сезонов медики наблюдали за 57 футболистами обоего пола из команд первой и высшей лиги. Результаты психологических тестов, в которых спортсмены должны были быстро решать поставленные задачи, показали, что они способны справляться с поставленными задачами лучше обычных людей. Ученые также обнаружили, что самые хорошие результаты показали игроки, забившие наибольшее количество голов.

Когда идет игра, футболист следит за сотнями и тысячами факторов на поле, и, исходя из ситуации, мозг в считанные секунды должен принять единственно верное решение.

Ученые полагают, что психологические тесты должны стать важным инструментом при наборе новых игроков в клубы, сообщает ИТАР-ТАСС. Правда, медики также говорят, что требуется дальнейшее, более обширное тестирование в этой области.



