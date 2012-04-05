Борис Громов: Московская область стала лучше

Действующий глава Московской области Борис Громов сегодня выступил на заседании Мособлдумы. Он отметил, что за время пребывания его на посту губернатора, Подмосковье преобразилось, стало территорией инноваций.



«Область преобразилась в лучшую сторону, превратившись в огромную стройплощадку, главным образом, для возведения жилья. Построены многочисленные объекты социального назначения - больницы, школы, детсады, возведены сотни новых спортивных сооружений», - сказал Громов.

В Московской области улучшилась демографическая ситуация, у бюджетников выросли зарплаты, развивается наука и наукограды.

Но есть еще много нерешенных вопросов. «Это и отставание от темпов развития транспортной системы, от темпов модернизации, отсутствие существенных изменений в организации управления жилищным фондом, проблемы доступности коммерческого жилья для большей части жителей области», - цитирует «Интерфакс» слова Бориса Громова.