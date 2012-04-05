МГУ сам решит финансовую проблему с МИ-банком

Московский Государственный Университет имени Ломоносова допустит к сессии студентов, оплативших учебу через Международный инвестиционный банк (МИ-банк), и не будет требовать с них повторной оплаты.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе вуза, комментируя информацию о том, что банк не перечислил МГУ деньги на оплату учебы порядка 2,5 тыс студентов.

"Есть у нас такие, ситуацию мы сейчас разъясняем. Никто не будет отчислен и мы никого не заставим платить еще раз. Интересы студентов затронуты не будут", - сказали в МГУ, подчеркнув, что Университет самостоятельно решит вопрос с МИ- банком, сообщает ИТАр-ТАСС.

Ранее "АН" писали: Тысячи учащихся могут быть отчислены из МГУ из-за банкротства МИ-банка, через который они оплатили обучение.