Глава МВД Татарстана Асгат Сафаров подал рапорт об отставке. Источник в силовых структурах Приволжского федерального округа сообщил, что Сафаров подал прошение об отставке по собственному желанию еще несколько дней назад. Он уходит из-за инцидента в в казанском отделе полиции "Дальний".

Вероятнее всего, отставка Сафарова будет принята, передает Интерфакс.

Напомним, полицейские "Дальнего" жестоко выбивали показания у задержанного мужчины, и после пыток он скончался. В Татарстане проводились масштабные проверки деятельности полиции. В Казань приезжал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Член Общественной палаты России Анатолий Кучерена потребовал отставки главы МВД Татарстана Асгата Сафарова.

"АН" сообщали, что Сафаров, которому в связи с происшествием в Казани объявлен выговор, написал в книге под названием "Закат казанского феномена": "Пусть бросают в меня камни "гуманисты". Но мое глубокое внутреннее убеждение: забрав чужую жизнь, преступник должен расплачиваться своей. И это еще очень даже гуманно. Средневековая жестокость имела логичное объяснение - если нельзя казнить душегуба несколько раз, это слишком легкое наказание, то можно отнять жизнь максимально мучительным способом - в назидание всем остальным".

Сафаров издал мемуары в феврале этого года, но широкий резонанс их публикация вызвала только после "дела Назарова". На страницах книги министр негативно отзывается об отмене смертной казни, которая, по его мнению, с точки зрения государства, была достойным наказанием убийце.