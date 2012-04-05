Тысячи учащихся могут быть отчислены из МГУ из-за банкротства МИ-банка, через который они оплатили обучение. Об этом сообщил председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.



По данным Хромова, уплаченные тысячами студентов МГУ им. М.В. Ломоносова средства за обучение не были перечислены банком на счет вуза, теперь руководство учебного заведения требует студентов повторно оплатить обучение, иначе их отчислят из вуза.

Руководство МГУ не успело своевременно проинформировать учащихся, что оплата обучения через данный банк не будет приниматься. В банке у них приняли деньги и не предупредили о начале процедуры банкротства, общая сумма, переведенная на счет банка, составила около 300 млн. рублей.

Руководство МГУ утверждает, что вся ответственность лежит на самих учащихся, сообщает «Интерфакс». Хромов отметил, что процедура возврата денег, которые «зависли», может занять несколько лет.





