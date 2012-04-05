Десятки авиарейсов из-за снегопада отправлены на запасные аэродромы

Почти 20 самолётов, летевших сегодня утром в Москву, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за сильного снегопада, который в ночь на четверг обрушился на столичный регион.

Авиалайнеры, которые должны были приземлиться в аэропортах "Домодедово" и "Внуково", отправлены на посадку в Нижний Новгород. Эти аэропорты принимают самолеты по фактической погоде, передает Вести.ру.

Шереметьево работает без сбоев.Источники в Росавиации говорят, что официально московские аэропорты не закрыты ни на прилеты, ни на вылеты. Но есть рейсы, которые приходят с опозданием. И есть небольшой процент рейсов, которые уходят на запасную полосу.

По данным Росавиации, пилоты сами изъявляют желание уйти на запасную полосу, потому что из-за снега не видно основной ВПП.

По данным Гидрометцентра, снежный атлантический циклон принес в четверг в Центр России до половины месячной нормы осадков. Снегопады привели к увеличению снежного покрова в Москве на 3 - 4 сантиметра.

В Москве синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды сегодня днем.