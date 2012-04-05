Все фракции в Мособлдуме поддержали кандидатуру Шойгу в губернаторы Подмосковья

Все четыре фракции Мособлдумы, "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР, заявили сегодня о готовности поддержать кандидатуру главы МЧС Сергея Шойгу на пост губернатора Московской области.



Представители фракций заявили, что поддержат кандидатуру Шойгу и пожелали ему успехов на новом посту, сообщает "Интерфакс".



Ранее «АН» писали: Президент РФ Дмитрий Медведев внес кандидатуру Сергея Шойгу на пост губернатора Московской области. Действующий глава Подмосковья Борис Громов в мае завершит срок своих полномочий.



