Нургалиев: никого с других планет набрать не могу

Глава МВД России Рашид Нургалиев считает, что проблемы кадров полиции характерны для всего российского общества, в котором еще присутствует недостаток образования, воспитания и нравственности.



"Ведь вопрос заключается не в том, что мы плохие, а в том, что у нас общество болеет такими же проблемами. Ведь я же никого с других планет набрать не могу. Может это ваш товарищ пришел или близкий родственник - это же наши россияне", - заявил Нургалиев, сообщает "Интерфакс".

Работать в правоохранительных органах приглашают лучших, считает глава МВД. "Значит, вопрос возникает в другом. Где образование? Где воспитание? Где нравственность?" - отметил министр.



Ранее глава МВД призвал чаще пускать в телеэфир советские мультики, так как они способствуют «нравственному развитию российских детей», и не копировать зарубежные модели.



Кроме того, Нургалиев заявлял о готовности ввести в подведомственных ему вузах курсы человеколюбия для будущих полицейских.



