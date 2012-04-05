Американский астронавт представляется кабачком

Американец Дональд Петтит – невероятно опытный астронавт НАСА и ученый. И при этом ему хватает времени как на отдых, так и на творчество. У Петтита весьма необычное хобби: он ведет блог на сайте НАСА.



Находясь на борту МКС с декабря 2011 года, он защитил «докторскую» Университета Аризоны по специальности "химическое машиностроение", совершил два космических полета общей продолжительностью более 176 суток, а также находился в открытом космосе в общей сложности 13 часов и 17 минут.

У Петтита есть довольно своеобразное хобби: он ведет блог на сайте НАСА. Но вместо того, чтобы описывать, говоря языком героя известной советской комедии, как "космические корабли бороздят просторы Вселенной", американец рассказывает, как садовник поливает его корни. Дональд Петтит ведет дневник от лица кабачка.

"Я проснулся, проник в этот мир, ни у кого не спросив разрешения. Меня нельзя назвать красивым созданием. Я не из тех, кто вселяет трепет в человеческое сердце. Из-за меня дети держат рот на замке за обедом, в результате чего их отправляют в кровать без десерта. Я практичная, вегетативная сущность, способная расти в тяжелых условиях. Я - кабачок, и я - в космосе", рассказывает о себе "овощ"- астронавт.

Петтит рассказывает о том, как он общается с садовником, о подпорках, которые позволяют ему лучше расти в непростых космических условиях, сообщают «Вести». Тексты "кабачка" пестрят непривычными для неподготовленных читателей биологическими терминами, на которые "растение" любезно дает ссылки на соответствующие статьи в "Википедии". Интернет-пользователи с интересом читают статьи Петтита, считая их забавными и познавательными.

Последний пост "кабачка" датирован 15 января 2012 года. Как дальше сложится его жизнь- неясно, однако Петтит, идя в ногу со временем, завел для своего героя Twitter, где вежливо отвечает на все вопросы.



