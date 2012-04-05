В Москве сегодня похоронят последнего главу советской внешней разведки

В Москве сегодня попрощаются с последним главой советской внешней разведки Леонидом Шебаршиным. Прощание с генерал-лейтенантом пройдёт на московском Троекуровском кладбище.

Шебаршина проводят в последний путь ветераны и действующие сотрудники спецслужб.

Напомним, последний глава советской внешней разведки покончил с собой 30-го марта. Он застрелился из наградного пистолета в своей московской квартире. Причиной суицида стала тяжёлая болезнь. Шебаршину было 77 лет.

Бывший глава советской внешней разведки генерал-лейтенант Леонид Шебаршин окончил МГИМО. По данным из открытых источников, с 1962 года служил в 1-м Главном управлении (ПГУ) КГБ СССР (внешняя разведка). Работал в Индии, Иране, Пакистане, Афганистане.

В 1987 году назначен заместителем начальника ПГУ КГБ СССР, а в феврале 1989 года стал заместителем председателя КГБ СССР — начальником Первого главного управления КГБ. С 22 августа по 23 августа 1991 года он кратковременно занимал должность и.о. председателя КГБ СССР.20 сентября 1991 года уволился со службы. В декабре 1992 года в свет вышла его книга "Рука Москвы. Записки начальника советской разведки" с воспоминаниями об оперативной работе, куда вошли и ряд его дневниковых записей, заметки из путевых блокнотов.