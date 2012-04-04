В России могут ввести госмонополию на розничную продажу алкоголя

Внесенный осенью 2011 года в Госдуму законопроект «О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта» может быть расширен за счет включения в него положений о введении госмонополии на розничную продажу алкоголя и отмене лицензирования для нее.

В законопроекте предлагается установить, что производством и оборотом этилового спирта могут заниматься только организации, в уставном капитале которых доля участия России превышает 50%. Для них может быть отменено лицензирование.

Как считают авторы законопроекта (это депутаты Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов, Николай Левичев, Михаил Емельянов и Федот Тумусов), предлагаемые изменения направлены на защиту здоровья людей и снижение объемов нелегального производства и оборота этилового спирта, передает Интерфакс.

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков не подтверждает информацию о возможном введении монополии государства на розничные продажи алкоголя, сообщает Газета.ру. «Впервые об этом слышу», – сказал Песков.