Компания "Ё-авто", основанная экс-кандидатом в президенты России Михаилом Прохоровым, намерена запатентовать ряд брендов, содержащих в названии букву "ё" .Среди прочего компания подала заявку в Роспатент на регистрацию таких товарных знаков, как "ёууу!", "ё-знайка", "ёмобиль", "ё-фон", "ё-да!" и ё-wow.

"Все 12 заявок - десять на регистрацию различных слов, начинающихся с буквы "ё", и две на регистрацию изображения этой буквы поступили в Роспатент 3 апреля, заявителем везде выступило ООО "Ё-авто", - сообщил один из сотрудников Федеральной службы по интеллектуальной собственности, передает РИА Новости.

Напомним, в ноябре минувшего года ООО "Ё-авто" получило патент на товарный знак "ё" в виде графического изображения.

Компания "Ё-авто", генеральный директор которой - Андрей Бирюков, на 51% принадлежит компании "Яровит", которая занимается производством грузовиков, а остальными 49% владеет прохоровская группа "Онэксим".

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