По техническим характеристикам истребитель Су-35 превзошел F-35

Пятисотый полет совершил в рамках программы испытаний российский истребитель Су-35. Управлял самолетом заслуженный летчик-испытатель Герой России полковник Сергей Богдан.

Именно он в феврале 2008 года впервые поднял в воздух этот новейший сверхманевренный многофункциональный истребитель.

В «Компании «Сухой» — крупнейшием российском авиационнои холдинге сообщили, что анализ выполненного объема работ позволяет уже сегодня сделать вывод о том, что Су-35/Су-35С обладает значительно лучшими летно-техническими характеристиками по сравнению со стоящими на вооружении машинами-аналогами, а установленный комплекс бортового оборудования позволяет решать более широкий круг задач, определенных тактико-техническим заданием. Заложенные в самолете потенциальные характеристики позволят превосходить все тактические истребители поколения 4 и 4 + типа «Rafale» и EF 2000, модернизированные истребители типа F-15, F-16, F-18, F-35 и противодействовать самолету F-22A.

В настоящее время в Государственном летно-испытательном центре министерства обороны РФ им. В.П. Чкалова проводятся государственные совместные испытания самолета (ГСИ).

В марте на ГСИ был передан четвертый серийный Су-35С. На Су-35-1,2 выполнены предварительные летные испытания, в ходе которых были полностью подтверждены основные установленные летно-технические характеристики комплекса бортового оборудования и характеристики сверхманевренности, проверены характеристики устойчивости и управляемости, характеристики силовой установки, работа навигационной системы.

Достигнутая максимальная скорость у земли составляет 1400 км\ч., на высоте — 2400 км\ч., потолок — 18 тыс. м. Дальность обнаружения целей в режиме «воздух»-«воздух» — свыше 400 км. Это существенно превышает аналогичный показатель стоящих на вооружении самолетов. Бортовая ОЛС (оптико-локационная станция) позволяет обнаруживать и сопровождать несколько целей на дальности свыше 80 км. Комплекс готов к прохождению испытаний на боевое применение , сообщается на сайте ОАО.

Серийное производство Су-35C ведется на заводе «Сухого» — Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении имени Ю.А.Гагарина" (КнААПО) в соответствии с заключенным в 2009 г. государственным контрактом на поставку министерству обороны РФ в период до 2015 г. 48 самолетов.