С конца следующей недели легковые такси получат право ездить по выделенным полосам для маршрутного транспорта. Данное постановление правительства, размещенное в среду в банке данных нормативных актов кабинета министров, вступит в силу 13 апреля.

Это исключение для легкового такси вносится в пункт правил дорожного движения, который регламентирует движение по выделенным полосам для муниципального транспорта. При этом, говорится в постановлении, транспортное средство, используемое в качестве легкового такси, должно быть оборудовано таксометром, иметь на кузове традиционные обозначения в виде шашечек и опознавательный оранжевый фонарь на крыше.