Следственный комитет РФ намерен добиться закрытия строительного рынка "Качалово" в Москве. Накануне в результате пожара на Качаловском рынке погибли 17 человек - граждане Узбекистана.

По версии следствия, пожар в пристройке к ангару на рынке произошел из-за неисправности нагревательного прибора или нарушения его эксплуатации. Сгорела пристройка, в которой проживали трудовые мигранты.

По уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром, задержано два человека, в том числе владелец компании-арендатора сгоревшего здания ООО "Альбасет" Седрак Степанян. По уголовному делу о нарушении правил пожарной безопасности, возбужденному в связи с пожаром, задержан также собственник сгоревшего помещения генеральный директор ООО "Старт-2" Владимир Лыков. Обвинения в рамках дела пока никому не предъявлены.

Пожар на Качаловском рынке произошел рано утром 3 апреля. Все рабочие в это время спали. Пожарные, прибывшие на место происшествия, были вынуждены прорубить стену постройки, чтобы попасть внутрь, так как в помещении не было путей эвакуации.

Однако СК РФ не имеет достаточных полномочий, чтобы требовать закрытия Качаловского рынка. Генпрокуратура ранее потребовала проверить все рынки в Москве на соответствие нормам противопожарной безопасности.