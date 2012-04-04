В столице Северной Осетии руководство ОАО "Электроцинк" вывесило большой щит с надписью "Они хотят лишить вас работы" и именами членов экологических организации, выступавших против загрязнения окружающей среды вследствие деятельности метзавода во Владикавказе.

сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что

Щит с именами экологов размещен на территории завода по просьбе работников, которые сами просили "показать имена людей, не дающих им работать, сообщил, помощник гендиректора завода ОАО "Электроцинк" Сергей Голомзик, передает "Интерфакс-Юг".

Он также отметил, что ранее более 2 тыс. нынешних и столько же бывших работников "Электроцинка" подписали обращение к главе республики Таймуразу Мамсурову и парламенту с просьбой принять действенные меры, чтобы прекратить травлю предприятия.

Подобный шаг руководства завода вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Известные блогеры, журналисты Северной Осетии и просто пользователи, посчитав размещение баннера с именами экологов провокационным, могущим привести к негативным последствиям, противостоянию между населением, разместили свои фотографии с табличками, на которых указанно имя с надписью "тоже против "Электроцинка".

Как заявили агентству участники экологических организаций, они намерены провести очередную акцию против деятельности предприятия 5 апреля, в ходе нее они выскажут свое мнение о сложившейся ситуации и поступке руководства завода.

"АН" писали, что ОАО "Электроцинк" входит в Уральскую горно-металлургической компанию (УГМК). Он является вторым по величине производителем цинка в России и единственным на данный момент конкурентом Челябинского цинкового завода (доля Электроцинка на рынке составляет около 40%). Помимо цинка, этот крупнейший завод в Северной Осетии, с апреля 2006 года производит индий - редкий металл, используемый в полупроводниковой технике, а также производит и реализует свинец, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы, полипропилен.

В октябре 2009 г. завод допустил серию выбросов, из-за которых предельно допустимые нормы по диоксиду серы в атмосферном воздухе были превышены в 10 раз. После этого Роспотребнадзор подал иск в Арбитражный суд республики, обвинив "Электроцинк" в нарушении санитарных требований, вредных выбросах, неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, необеспечении санитарно-защитной зоны в радиусе 1 км и наличии опасности для здоровья людей.