Главе ФГУП «Охрана» Андрею Комиссарову в среду предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.«Охрану» ранее курировал бывший первый заместитель главы МВД и бывший начальник полиции Санкт-Петербурга Михаил Суходольский.

Тверской суд Москвы в четверг, 5 апреля, рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения Комиссарову в виде ареста.

Адвокат Комиссарова Александр Гофштейн сообщил «Мы были вызваны в суд сегодня вечером, в соответствии с указанием следователя, однако сам он в суд не явился. Нам выдали извещение о том, что заседание состоится завтра». По словам защитника, Комиссаров «как исключительно законопослушный гражданин обязательно явится завтра в суд». Адвокат отметил, что Комиссаров по-прежнему работает в «Охране», сообщает РАПСИ.

Судья этого же районного суда Александра Ковалевская 28 марта отказалась заключить под стражу Комиссарова, оставив вопрос об избрании меры пресечения в отношении Комиссарова на усмотрение следствия.

На предыдущем заседании стало известно, что Комиссаров подозревается по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Следователь, выступая в конце марта в суде, отметил, что ранее Комиссаров занимал посты в правоохранительных органах, а значит знаком с методами и способами оперативных действий. Также, как следует из документов, представленных следствием, по уголовному делу, которое было возбуждено 7 декабря 2011 года, все еще не установлены возможные соучастники преступления.

Следователь сообщил, что некоторые лица, чья причастность к преступлению проверяется, выехали за границу. Также правоохранительные органы полагают, что, находясь на свободе, Комиссаров может повлиять на свидетелей по делу, которые в большинстве своем являются сотрудниками ФГУП, который он возглавляет.

Представитель прокуратуры на прошлом процессе не поддержал просьбу следствия об аресте Комиссарова, указав, что инкриминируемое ему преступление носит экономический характер. А в 2011 году в закон были внесены изменения об аресте подозреваемых в совершении экономических преступлениях в исключительных случаях.

Прокурор предлагал либо отправить Комиссарова под домашний арест, либо отпустить его под залог.