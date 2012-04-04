Русские и татарские националисты проведут пикеты против баз НАТО в Ульяновске

В Казани татарское отделение незарегистрированной партии националистической направленности "Новая сила" 6 апреля планирует начать серию одиночных пикетов против размещения базы НАТО в Ульяновске.

Об этом корреспонденту "НацАкцента" сообщил председатель республиканского отделения «Новой силы» Виктор Диц.

Как сообщил Диц, участники акции планируют выйти с одиночным пикетом в центр города.

А союз татарской молодежи «Азатлык» планирует организовать также акции, но в поддержку логистической базы НАТО в Ульяновске.

«Мы организуем митинг или одиночные пикеты, - сообщил изданию лидер «Азатлык» Наиль Набиуллин. - Также в случае открытия базы мы планируем поехать в Ульяновск, чтобы рассказать американцам о притеснениях тюркских народов России».