Группа российских бизнесменов еврейского происхождения начала 3 апреля трехдневное паломническое шествие по израильской пустыне, приуроченное к главному иудейскому празднику Песах.

Об этом корреспонденту "НацАкцента" 4 апреля сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

По информации пресс-службы, среди участников похода президент РЕК Юрий Каннер, совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман, президент бизнес-школы "Сколково" Андрей Раппопорт, президент группы компаний "Уникум" Борис Белоцерковский, совладелец финансовой компании "Открытие" Борис Минц, директор РЕК Бенни Брискин и другие представители российской деловой элиты.

По словам организаторов, акция должна привлечь внимание к еврейской традиции, истории и культуре и напомнить об универсальных общечеловеческих ценностях.

Поход начался в израильской пустыне Арава, а завершится 6 апреля в Иерусалиме. Этот путь паломники пройдут пешком, в условиях, максимально приближенных к библейским временам. В последний день шествия бизнесмены по старинным рецептам испекут мацу, а церемонию пасхального Седера проведут вечером 6 апреля в главном для иудеев городе Иерусалиме.