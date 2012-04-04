Президент "Сколкова" отправился в паломничество в израильскую пустыню
4 апреля 2012, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
Группа российских бизнесменов еврейского происхождения начала 3 апреля трехдневное паломническое шествие по израильской пустыне, приуроченное к главному иудейскому празднику Песах.
Об этом корреспонденту "НацАкцента" 4 апреля сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса.
По информации пресс-службы, среди участников похода президент РЕК Юрий Каннер, совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман, президент бизнес-школы "Сколково" Андрей Раппопорт, президент группы компаний "Уникум" Борис Белоцерковский, совладелец финансовой компании "Открытие" Борис Минц, директор РЕК Бенни Брискин и другие представители российской деловой элиты.
По словам организаторов, акция должна привлечь внимание к еврейской традиции, истории и культуре и напомнить об универсальных общечеловеческих ценностях.
Поход начался в израильской пустыне Арава, а завершится 6 апреля в Иерусалиме. Этот путь паломники пройдут пешком, в условиях, максимально приближенных к библейским временам. В последний день шествия бизнесмены по старинным рецептам испекут мацу, а церемонию пасхального Седера проведут вечером 6 апреля в главном для иудеев городе Иерусалиме.