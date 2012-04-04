Врачам и преподавателям общеобразовательных школ повысят зарплату

В среду вице-премьер Владислав Сурков на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым заявил, что врачи и преподаватели общеобразовательных школ могут рассчитывать на дальнейшее повышение заработной платы.

По словам вице-премьера, данное предложение будет выполняться в свете модернизации сферы здравоохранения и образования.

Владислав Сурков отметил, что ситуация в дошкольных учреждениях сегодня достаточно сложная и в этой связи он предложил в 2013 году после завершения программы модернизации среднего образования развернуть программу модернизации детских дошкольных учреждений, которая продлится до начала 2014 года. Вице-премьер считает, что при повышении зарплаты учителям и врачам можно действовать по той же схеме, которая применялась в среднем образовании, когда федеральный центр выделял деньги регионам на закупку необходимого оборудования, а регионы высвобождающиеся средства направляли на зарплату воспитателям, передает Интерфакс.