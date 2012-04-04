Сурков предложил модернизировать детские сады

Вице-премьер Владислав Сурков считает, что в России необходимо провести программу модернизации дошкольных образовательных учреждений. На встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым Сурков сообщил, что правительство предлагает начать модернизацию детских садов с конца 2013 - начала 2014 годов.

"Есть такое предложение, когда в 2013 году завершится программа модернизации среднего образования, то мы могли бы тогда предложить развернуть с 2013 - начала 2014 года похожую по методике программу модернизации дошкольных образовательных учреждений, чтобы средства не только тратили на зарплату, но и на ремонт, на соответствующее оборудование, и регионы могли бы свои средства добавлять на увеличение зарплаты", - рассказал вице-премьер главе государства, передает РИА Новости.

По словам Владислава Суркова, таким образом за несколько лет можно довести уровень зарплат работников дошкольных учреждений до среднего по образованию.