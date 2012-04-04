У Интернета есть свой покровитель - святой Исидор

У Интернета есть свой покровитель. 4 апреля католики отмечают день святого Исидора Севильского. В 2003 году папа Иоанн Павел II официально назвал этого святого покровителем пользователей компьютеров и Интернета.

По мнению юзеров дата — 4 апреля (по аналогии: "Ошибка 404") — неслучайное совпадение, которое создает прекрасную предпосылку для празднования профессионального праздника веб-мастеров и инетрнет-разработчиков, передает Вести.ру.

Католический святой Исидор Севильский (родился около 560 года, ушел из жизни 4 апреля 636 года), епископ Севильский, — автор одной из первых книг по этимологии — 20-томного труда Etymologiae. По сути, это — первая в мире энциклопедия, в которой с целью объяснения смысла и происхождения слов был собран огромный материал, охватывающий всю сумму знаний того времени.

Исидор Севильский первым представил работы Аристотеля в Испании, был реформатором и человеком широких взглядов. Святого Исидора считают одним из последних древних христианских философов, а также последним из отцов великой Латинской Церкви.

Историки называют святого Исидора самым образованным человеком своего времени, оказавшим значительное влияние на обучение в Средние века. Также святой Исидор считается покровителем учеников и студентов.