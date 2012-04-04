Чиновникам хотят запретить покупать иномарки за госудаственный счет
4 апреля 2012, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]
Замминистра экономического развития России Михаил Овсеевский заявил в среду, что чиновникам запретят покупать иномарки за государственный счет, соответствующий закон в скором будущем будет оформлен в виде постановления правительства.
Михаил Овсеевский пояснил, что на разработку этого закона уйдет около 2-3-месяцев. "Сейчас существует множество примеров, когда чиновниками закупаются автомобили с избыточными потребительскими свойствами. Необходимо установить рамки для разных категорий госслужащих" - цитирует Овсеевского Эхо Москвы.