СК РФ назвал вероятную версию катастрофы под Тюменью

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин назвал наиболее вероятную версию крушения самолета ATR-72 под Тюменью 2 апреля - перед вылетом самолет не был обработан антиобледенителем.

Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела по факту крушения пассажирского самолета АТR-72, выполнявшего рейс Тюмень - Сургут. Проведены допросы сотрудников аэропорта и сервисных служб, в том числе лиц, осуществлявших антиобледенительную обработку, а также ответственных за видеофиксацию и топографическую привязку техники аэропорта.

На данный момент на основе полученных материалов следствие рассматривает непроведение антиобледенительной обработки самолета как наиболее вероятную причину авиакатастрофы. Эта версия подтверждается показаниями свидетелей, которые должны были проводить эти работы 2 апреля, и записями камер видеонаблюдения аэропорта.

Но говорить о точных причинах катастрофы и тем более называть виновных лиц пока преждевременно, сообщается на сайте СК РФ. Для этого необходимо провести весь комплекс следственных действий, в том числе получить результаты сложных экспертиз и расшифровки бортовых самописцев. По данным следствия, проведено 26 опознаний тел погибших. Признано и допрошено в качестве потерпевших 25 человек, 1 родственник допрошен в качестве свидетеля. Родственникам уже выданы тела 18 погибших. Кроме того, следствием уже закончены необходимые процедуры, и ещё 8 тел погибших также подготовлены к выдаче. Отобраны образцы для производства генетических экспертиз в случае возникновения необходимости их назначения.

В Тюмени 4, 5 и 6 апреля - дни траура.