Власти Самары отсудили у Бориса Березовского 1 млрд. рублей

Власти Самары отсудили у предпринимателя Бориса Березовского один миллиард рублей.

Симоновский суд Москвы удовлетворил иск правительства Самарской области о взыскании с Бориса Березовского и его компаньона Юлия Дубова почти миллиарда рублей имущественного ущерба, а также проценты за пользование чужими деньгами. Оба ответчика, естественно, на заседание не явились.

Суд принял решение рассматривать дело в их отсутствие. В ходе судебного заседания федеральный судья Валентин Кулешов заявил, что суд решил удовлетворить иск, взыскав с Березовского и Дубова 997 млн. рублей. Суд также обязал ответчиков выплатить по 30 тысяч рублей госпошлины. Правительство Самарской области в конце января обратилось в Симоновский суд с иском о взыскании с Березовского и Дубова, заочно осужденных по делу "ЛогоВАЗа" и "АвтоВАЗа", имущественного ущерба в размере почти 917 млн. рублей и процентов за использование чужих денежных средств в размере 80 млн. рублей.

Основанием для иска стало то обстоятельство, что ответчики были признаны виновными в совершении преступления, в результате которого правительству Самарской области причинен имущественный ущерб.